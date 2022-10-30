Zeytinlik ve kamışlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve kamışlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 30.10.2022, 00:45
Mağaracık Kum Tepe mevkisindeki zeytinlik ve kamışlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin yangın söndürme çalışmalarına, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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