Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı
Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türkiye tarafına itilen 12 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yurt Haberleri 25.03.2022, 22:43
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salından karaya çıkan 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizde sürüklenen can salındaki bir grup göçmenin karaya çıktığının tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salından karaya çıkan 12 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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