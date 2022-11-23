Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda yangın
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 23.11.2022, 22:02
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale ediliyor.
Ekipler, alanın bataklık olması ve yangının sazlığın orta kısımlarında çıkması nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük çekiyor.
Bölgede üç gün önce de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.
Kaynak: AA
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