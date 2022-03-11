Yolda mahsur kalanlar jandarma karakolunda konuk edildi

Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanları karakolda misafir etti.

Kentte dün geceden beri etkili olan kar yağışı, yollarda buzlanmaya neden oldu. Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerinin çalıştığı kara yollarında tipi nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı.

Köy yollarında mahsur kalanlar, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığında konuk edildi.

Jandarma personeli, vatandaşlara çay ikram etti.