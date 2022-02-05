Yolda kalan araçlar kurtarıldı
Ardahan'da yoğun kar yapışı ve tipi nedeniyle yolda kalan 19 araçla beraber 43 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yurt Haberleri 05.02.2022, 22:02
Kent genelindeki etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 19 araç ile içindeki 43 kişi köy yollarında kaldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı.
Araçlardaki 43 vatandaşın sağlık durumu ise iyi olduğu öğrenildi.
Kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, tipi nedeniyle sürücülerin özellikle akşam saatlerinde tedbirli olmalarını istedi.
Ayrıca, kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 8 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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