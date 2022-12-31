Yeni yıla saatler kala Taksim kalabalıklaşıyor

Yılbaşı kutlamaları için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı.

Polis, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde güvenliği sağlamak için devriye gezdi.