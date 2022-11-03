Yedigöller Milli Parkı'nda orman yangını
Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 03.11.2022, 19:49
Yedigöller Milli Parkı, Sarımustan alanındaki kayın, köknar ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yaklaşık 1,5 hektar alanda devam eden yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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