Yarın için kar ve don uyarısı yapıldı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği belirtildi.

Yüksek kesimlerde kuvvetli kar ve yer yer yoğun kar yağışı görülmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.