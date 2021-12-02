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Yaralı yaban hayvanlar burada iyileştiriliyor

Van'da bulunan rehabilitasyon merkezinde yaralı yabani hayvanların tedavisi gerçekleştiriliyor.

Yurt Haberleri 02.12.2021, 21:35
Yaralı yaban hayvanlar burada iyileştiriliyor

Van'da bu yıl bilinçsiz avlanmanın hedefi olan, çeşitli nedenlerle yaralanan ve bitkin düşen 360 yaban hayvanı, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi, birçoğu doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde 9 yıl önce kurulan merkez, tam donanımlı ameliyathaneleri, röntgen odaları ve son sistem cihazlarıyla avcıların vurduğu ya da insanların bitkin halde bulduğu hayvanlar için tedavi kapısı oldu.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile polis ve jandarma hayvan durum izleme (HAYDİ) ekiplerince getirilen hayvanların yeniden hayat bulduğu merkezde, tedaviler veteriner hekimler tarafından titizlikle yapılıyor.

Tedavilerinin ardından rehabilitasyon süreci başlatılan hayvanlardan durumu iyi olanlar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor, doğaya salınma imkanı bulunmayanlar da merkezde oluşturulan alanda barındırılıyor.

Bu yıl çeşitli nedenlerle yaralanan, bilinçsiz avcılar tarafından vurulan 360 yaban hayvanın tedavisinin yapıldığı merkezde, bu hayvanların büyük bölümü doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Geçen hafta kaçak avcıların vurduğu 4 şahin, 2 puhu ve kerkenez kuşu, Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince tedavi edildi.

Yüzyılda bir görülen yakalı toy kuşu sağlığına kavuştu

Prof. Dr. Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'ndaki yaban hayatıyla ilgili bütün sorunlarla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Yaban hayatının korunması için kentteki çeşitli kurumlarla işbirliği yaptıklarını anlatan Aslan, "2020'de merkezimize 300'ün üzerinde hayvan geldi. Bu hayvanların yüzde 10'u nesli tehlikede olan ya da çok az görünen hayvanlardı. Yüzyılda bir görülen yakalı toy kuşu da bunlardan biriydi. Bunları tedavi ederek yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktık." dedi.

Yaban hayvanlarının avlanmasının önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yürüttüklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Yakalı toy, dikkuyruk, vaşak, kerkenez, doğan, puhu gibi kuşların nesli tehlikede. Bunları tedavi ederek yaşamalarını sağlıyoruz. Bu yıl 11 aylık sürede 360 yaban hayvanını tedavi ettik. Bu hayvanlardan yüzde 70'inin rehabilitasyonunu tamamlayıp doğaya salınmasını sağladık. Hiç görmediğimiz hayvanları bu yıl tedavi ettik. Milletimiz artık daha duyarlı davranıyor, yaralı hayvanı gördüklerinde hemen bize ulaştırıyor. Yaban hayvanları ölü de olsa getirip kayıt altına alıyoruz. Trafik kazalarının olduğu bölgelerde levha çalışması yapıyoruz. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarının bozulmamasına ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma yürütüyoruz. Bu sayede bölgemizde daha fazla yaban hayatı çeşitliliği görülecek. Yaban hayvanlarının sayısı daha da artacak."

Kaynak: AA
#Van #hayvan tedavisi #van gölü
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