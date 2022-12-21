Yaralı halde bulunan yaban keçisi tedaviye alındı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu yaban keçisi DKMP tarafından teslim alınarak tedavi altına alındı.
Yurt Haberleri 21.12.2022, 22:40
Ayazpınar köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, dağlık alanda erkek yaban keçisi buldu.
Keçinin bacağından yaralandığını fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden DKMP görevlileri, yaban keçisini teslim aldı.
Köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen keçi, şubedeki tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA
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