Yalova'da korkutan deprem!
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Yalova 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Yurt Haberleri 06.02.2022, 15:23
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.04 kilometre olarak ölçüldü.
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