Yalnız yaşayan gazeteci evinde ölü bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde 78 yaşındaki gazeteci Yaşar Karaduman, evinde ölü bulundu.
Yurt Haberleri 08.01.2022, 00:52 08.01.2022, 00:56
Ortayılmazlar Mahallesi'nde dairesinde yalnız yaşayan Karaduman'dan dün haber alamayan komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde gazetecinin yerde yatar şekilde cansız bedenini buldu.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karaduman'ın cenazesi, otopsi işlemi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ünye Kent Gazetesi'nde Onursal Genel Yayın Yönetmenliği, Canik Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini yürüten Karaduman'ın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verilecek.
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