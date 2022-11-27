Yağ fabrikasında yangın
Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yurt Haberleri 27.11.2022, 15:55
Havsa ilçesi kara yolu üzerindeki sıvı yağ üreten fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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