Vinçle çarpışan otomobildeki 5 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 27 AKZ 002 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen Suriye uyruklu T.R. idaresindeki vinç, Nurdağı ilçesi 5'inci kilometrede çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan M.E.Y, G.Y, S.Y. ve S.Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinden kaçan vinç sürücüsü yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı.