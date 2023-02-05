Vapur seferleri bir kez daha iptal

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 17.50 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.

Kentte olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle seferler saat 11.15'ten itibaren iptal edilmiş, saat 16.10'dan itibaren yeniden başlamıştı.