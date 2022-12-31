Van'da 33 kilo uyuşturucu yakalandı
Çaldıran ilçesinde 33 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Yurt Haberleri 31.12.2022, 15:13 31.12.2022, 20:46
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak ilçe kırsalında yapılan aramada, 33 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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