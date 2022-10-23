Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremin 11. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile kurum amirleri, Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı'na geldi.

Depremde hayatını kaybedenler için dua eden Mehmetbeyoğlu ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.

Daha sonra merkez Kara Yusuf Paşa Camisinde mevlit okutuldu, kaymakamlık bahçesinde deprem konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyen Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Geride kalan vatandaşlarımızın sağlıklı olması en büyük temennimizdir. Bu depremden önemli dersler aldığımızı düşünüyoruz. Depremin hemen ardından bütün birimlerin hızlı bir şekilde müdahale ederek insanımızın yanında olduğunu göstermesi çok kıymetliydi. Depremin hemen akabindeki süreçte içleri donatılmış konteynerler, 1500'ün üzerinde Mevlana evleri kurulmuştur. Tabii bu depremin ilk anında yapılması gereken süreçti. Bundan sonraki süreçte şehrin tekrar ihya ve inşasını sağlayabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde TOKİ Başkanlığı tarafından aşağı TOKİ ve yukarı TOKİ bölgesinde 5 bine yakın daireyi yaparak insanımızın hizmetine sunduk."