Van'da mahalle yollarına çığ düştü
Van'ın Başkale ilçesinde Esenyamaç ve Sualtı mahalle yollarına 4 farklı noktada çığ düştü.
Yurt Haberleri 16.03.2022, 07:19
Dereboyu mezrası mevkisinde, akşam saatlerinde 4 farklı noktaya çığ düşmesi nedeniyle ilçeye 60 kilometre mesafedeki Esenyamaç ve Sualtı mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir ile Başkale Belediyesi ekipleri, çığ nedeniyle kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
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