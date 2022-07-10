Van'da deprem oldu
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yurt Haberleri 10.07.2022, 12:59
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.37'de merkez üssü Tuşba olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, 8,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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