Van'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.37'de merkez üssü Tuşba olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 8,20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.