Valilikten Şırnaklılara "toz" uyarısı
Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yurt Haberleri 07.04.2022, 19:58
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığı belirtildi.
Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH ve benzeri ve kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu kaydedilen açıklamada, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi.
Kaynak: AA
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