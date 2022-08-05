Valilik uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildirdi.
Yurt Haberleri 05.08.2022, 19:54
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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