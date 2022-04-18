Valilik fırtınaya karşı uyardı
Ankara Valiliği 2 gün sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Yurt Haberleri 18.04.2022, 01:51 18.04.2022, 02:01
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, rüzgarın 18 Nisan pazartesi ve 19 Nisan salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Kaynak: AA
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|54
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|49
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|33
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|60
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|32
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|60
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|32
|55
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