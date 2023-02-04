Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Yarın için önemli bir uyarım da özellikle #motosiklet sürücülerimiz ve motokuryelerimize— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 4, 2023
Kuvvetli #fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli olalım
CAN GÜVENLİĞİNİZ
taşıdığınız ürünlerden de,
zamanla yarıştan da
ÇOK DAHA KIYMETLİ pic.twitter.com/4FxVTBFFx6
Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, yarın için bir önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
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