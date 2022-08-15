Vali Şahin acı haberi verdi
Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yurt Haberleri 15.08.2022, 19:01
Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.
Vali Şahin, iki yaralının tedavisine devam edildiğini belirtti.
Kaynak: AA
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