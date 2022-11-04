Uyuşturucuyu protez bacağında saklamış
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan yurda giren F.E'nin üst aramasında protez bacağına zulalanmış 71,82 gram sentetik uyuşturucu ve 0,52 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Yurt Haberleri 04.11.2022, 22:00
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişinin protez bacağında İran'dan getirdiği sentetik uyuşturucu ve afyon sakızı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan takip ve değerlendirmede engelli olan F.E'nin İran'dan ülkeye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği belirlendi.
Ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan yurda giren F.E'nin üst aramasında protez bacağına zulalanmış 71,82 gram sentetik uyuşturucu ve 0,52 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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