Uşak sağanağa teslim
Uşak'ta etkili olan sağanak dolayısıyla bazı iş yerlerini su bastı.
Yurt Haberleri 07.08.2022, 23:31
Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.
Sürücüler, sağanaktan ilerlemekte güçlük çekti, su birikintilerinde kalan bazı araçlar polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.
Kent merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.
Uşak Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu cadde ve sokaklarda su tahliye işlemi başlattı, tıkanan rögarlar açıldı.
Ayrıca, Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı.
Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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