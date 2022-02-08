Urla'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, saat 12.21'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.21'de İzmir Körfezi'nde Urla açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.