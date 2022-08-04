Ünye sahilinde deniz mayını ateşleme tüpü bulundu
Ordu’nun Ünye ilçesinde deniz mayını ateşleme tüpü kumsala vurdu.
Yurt Haberleri 04.08.2022, 21:49
Gölevi Mahallesi mevkisinde denize giren vatandaşlar, belirlenemeyen bir cismin kumsala vurduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cismin deniz mayını ateşleme tüpü olduğunu belirledi.
Kumsalı boşaltarak güvenlik şeridi çeken ekipler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.
Ekipler, cismin fünyeyle patlatılıp imha edilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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