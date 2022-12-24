Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yurt Haberleri 24.12.2022, 20:19
Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
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