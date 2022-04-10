Türk Yıldızları, Şanlıurfa semalarında

Etkinlikler kapsamda Malatya'dan havalanan Türk Yıldızları, kısa sürede ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı.

Gösteriyi eski havaalanında toplanan yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla alkışlayarak ilgiyle izledi.

Pilotlar, gösterinin sonunda alanda kendilerini izleyenleri telsiz yardımıyla selamlayarak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Öte yandan jandarma ekipleri de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirdi.

Her iki gösteriyi de çocukların büyük bir sevinçle izlediği görüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi de gösterileri izledi.