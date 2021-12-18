Turistik Doğu Ekspresi Kars'tan ilk seferine uğurlandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni, Erzincan ve Erzurum'dan sonra Kars'a ulaştı.

Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.20'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ve bazı turizmciler kentten giden ilk treni uğurladı.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, treni dün karşıladıklarını anımsatarak, "Ankara'dan dün Kars'a ulaşan treni esnaf, vatandaşlar, oda başkanları hep birlikte coşkuyla karşıladık. Bugün de Kars'tan Ankara'ya treni uğurladık. Bu Kars ve bölge için onur kaynağı, haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Yolculardan Tuğçe Arslan da Kars gezisinin ardından trenle Ankara'ya döndüklerini ifade ederek, "Turistik Doğu Ekspresi'nde yer bulan şanslı kişilerdeniz, keyifli olacağını düşünüyorum. Pazartesi kızımın doğum günü ışıklar getirdik, pasta sipariş ettik, doğum gününü trende kutlayacağımız için heyecanlı ve mutluyum." diye konuştu.

İstanbul'dan Kars'a gelen Sefa Özçelik ise Doğu Anadolu'yu gezmek için yola çıktıklarını dile getirerek, "Kars'tan başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara'ya gideceğiz. Uzun süredir bu seferleri bekliyorduk ilk seferde bulunmak bize nasip oldu merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.