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Tunceli Valiliği öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddiasını yalanladı

Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı şeklinde haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Yurt Haberleri 18.10.2022, 12:17
Tunceli Valiliği öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddiasını yalanladı

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler ile sosyal medyadaki paylaşımlara işaret edilerek, "Kamuoyunu yanıltmak üzere paylaşılan Kredi Yurtlar Kurumu Tunceli Kız Yurdu'nda kalan öğrencilerimizin gıda zehirlenmesi yaşadıkları iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltıcı ve gerçek dışı bilgileri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
#Tunceli Valiliği #öğrenci #gıda zehirlenmesi
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