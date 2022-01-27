Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı
Tunceli Valiliği, çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun ulaşıma açıldığını bildirdi.
Yurt Haberleri 27.01.2022, 21:16
Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun dün ulaşıma kapatıldığı anımsatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu yolun yeniden trafiğe açıldığı aktarılan açıklamada, sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.
Kaynak: AA
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