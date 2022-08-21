Tunceli'de örtü yangını
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 21.08.2022, 19:17
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Aydınlık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.
Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının yerleşim alanları için tehdit unsuru oluşturmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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