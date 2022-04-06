Tunceli'de korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesi 3,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Yurt Haberleri 06.04.2022, 12:46
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ovacık ilçesinde saat 11.53'te, 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada ise depremin, Ovacık ilçesine bağlı Paşadüzü köyü bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Ekiplerimizin sahada tarama çalışmaları devam etmektedir, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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