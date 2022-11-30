Tramvaydan yükselen duman seferleri aksattı

Tekkeköy'den Atakum istikametine giden tramvay, Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda yolcu indirip bindirmek için durdu.

B kabinin teker kısmından dumanlar yükselen tramvaydaki yolcular indirildi.

Bir süre durakta bekledikten sonra bakım onarım için çekilen tramvaydan dolayı seferler aksadı.

Yolcular ise durağa gelen başka bir tramvayla yoluna devam etti.