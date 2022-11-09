Traktörün römorku devrildi, tomruklar yola saçıldı
Kastamonu'da traktörün römorkunun devrilmesi sonucu tomruklar yola döküldü.
Yurt Haberleri 09.11.2022, 21:43
Özkan Yıldız idaresindeki traktör, Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi mevkisinde yokuştan indiği sırada freni boşaldı.
Hızlanan traktörü durduramayan Yıldız, römorkla traktörü birbirinden ayırmak için manevra yaptı. Traktörden ayrılarak devrilen römorkta tomruklar yola saçıldı.
Yaklaşık 150 metre mesafeye saçılan tomruklar nedeniyle yolda ulaşım yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.
Tomruklar, Karayolları ve polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından yol kenarına taşındı.
Kaynak: AA
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