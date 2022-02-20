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Trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Konya'da tur otobüsünün yaptığı kazada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Yurt Haberleri 20.02.2022, 18:03
Trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

İzmir'de cenaze namazı kılınanlardan Nazan Uysal'ın 4 branşta spor yaptığı, wushu dalında 2017 yılındaki uluslararası organizasyonda milli formayı giydiği öğrenildi

İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsünün Konya'da devrilmesi sonucu yaşanan kazada yaşamını yitiren Nazan Uysal, Yasemin Özkan, Büşra Nur Kaçan ve Mehmet Alçık'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Nazan Uysal (24) için İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Hacı Fatma Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Uysal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Manisa'nın Demirci ilçesine götürüldü.

Cenaze törenine genç kızın babası Zekeriya, annesi Şenel ve kız kardeşleri Nurgül ve Rümeysa ile yakınları katıldı. Ailenin tören sırasında ayakta durmakta zorlandığı gözlendi.

Anne Şenel Uysal, tabuta sarılarak, "Kızım, bugüne kadar beni hiç üzmemiştin, bundan sonra nasıl yapacağım ben sensiz." diyerek üzüntüsünü dile getirirken, kardeşleri ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Çok sayıda madalyası vardı

Okçuluk, kick boks, muay thai ve wushu sporlarını yapan Nazan Uysal'ın wushu branşında 2017'de düzenlenen Uluslararası Milli İrade Taolo Sanda Şampiyonası'nda milli formayı giydiği, ilçedeki bir spor merkezinde okçuluk eğitmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

Yaptığı sporlarda çok sayıda madalyanın sahibi olan ve Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Uysal'ın mayıs ayında nişanlanmaya hazırlandığı da öğrenildi.

Daha önce de gitmek istemiş

Yasemin Özkan'ın (38) cenazesi ise Menemen'de bulunan Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi eşi Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan ile aile yakınları, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti.

Özkan'ın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çavuşköy Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özkan'ın daha önce iki kez Kapadokya'ya gitmek için tur şirketlerine başvurduğu, yeterli sayıda yolcunun olmaması nedeniyle önceki turların iptal edildiği belirtildi.

Kapadokya'yı görmek istiyordu

Kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mehmet Alçık'ın cenazesi ise memleketi Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'ne getirildi.

Alçık'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine annesi Sezen ve bedensel engelli babası Cem ve kardeşi Efe'nin yanı sıra aynı kazada kolundan ve başından yaralanan kız arkadaşı Meryem Eken de katıldı.

Üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen Mehmet Alçık'ın bir süre sonra işe başlayacak olması nedeniyle kız arkadaşıyla birlikte Kapadokya'yı görme isteğiyle tura başvurduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Büşra Nur Kaçan'ın cenazesi de Akhisar ilçesine bağlı Topluca Mahallesi'nde defnedildi.

Yakınları tarafından mahalleye getirilen Kaçan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede gözyaşı döken anne Zeynep Kaçan'ı yakınları teskin etmeye çalışırken genç kızın 5 yıl önce babasını kaybettiği de öğrenildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden Aslıhan Akdoğan'ın cenazesinin ise yarın Çeşme'de defnedileceği öğrenildi.

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan Metin Çetindaş (49) idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüs, dün Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde buzlanma nedeniyle devrilmiş, kazada 6 kişi ölmüş, 41 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
#Konya #tur otobüsü #Trafik Kazası
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