Trabzon'da bazı uçuşlar yapılamayacak
Olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon'da bazı uçuşlar iptal edildi.
Yurt Haberleri 16.01.2022, 17:01
Trabzon'da dünden itibaren aralıklarla etkili olan kar, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Bazı hava yolu şirketlerince Trabzon'dan çeşitli şehirlere yapılması planlanan karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.
Trabzon'dan İstanbul, Adana ve Antalya'ya karşılıklı bazı uçuşların iptal edildiği, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.
Kaynak: AA
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