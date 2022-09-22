Tokat'a dolu yağdı
Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ekili alanlarda zarara neden oldu.
Yurt Haberleri 22.09.2022, 23:51 22.09.2022, 23:58
İlçe genelinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve bazı bölgelerde dolu yağdı.
Dolu, Bahçebaşı, Yeniköy, Taslihöyuk, Tatlıcak, Şatroba, Kusoturagı, Ataköy, Arapören, Kızkayası, Çaylı ve Dazya köylerinde ekili alanlara zarar verdi.
Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak.
Kaynak: AA
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