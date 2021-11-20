Tokat'ta korkutan deprem

Depremin büyüklüğünü AFAD 4, Kandilli Rasathanesi 4,2 olarak duyurdu.

AFAD: DEPREM SONRASI OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada "Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.