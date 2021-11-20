Tokat'ta korkutan deprem
Depremin merkez üssünün Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 4.2 büyüklüğünde yerin 9,7 km derinliğinde deprem oldu.
Yurt Haberleri 20.11.2021, 10:34 20.11.2021, 10:40
Depremin büyüklüğünü AFAD 4, Kandilli Rasathanesi 4,2 olarak duyurdu.
AFAD: DEPREM SONRASI OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR
AFAD'dan yapılan açıklamada "Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
Kaynak: AA
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