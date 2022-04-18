Tokat'ta çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Tokat'ta etkili olan rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, çok sayıda araçta hasar meydana geldi.
Yurt Haberleri 18.04.2022, 19:48
Kentte akşam üstü etkili olan rüzgar nedeniyle özellikle sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin uçan çatıları park halindeki araçların üzerine düştü. Elektrik direği devrildi.
Bahçelievler Camisi'nin alemi rüzgarda koptu, bazı ağaçlar devrildi.
Polis, itfaiye ve elektrik arıza ekipleri gelen ihbarlara müdahale etmeye çalışıyor.
Erbaa ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle Yunus Emre Mahallesi Akay Sokak'ta bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.
Olayı gören araç sahibi ve vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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