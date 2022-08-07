Tırın içine 17 bin 160 şişe kaçak içki yerleştirmişler

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konaklı Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı tırı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 17 bin 160 şişe kaçak içki, 19 bin 500 sahte bandrol ele geçirdi.

Sürücü M.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.