Tırdan düşen Afgan mülteci yakayı ele verdi
Edirne'de saklandığı tırdan yola düşen 17 yaşındaki Afgan düzensiz göçmen yaralandı.
Yurt Haberleri 07.01.2022, 09:21
Edirne'de saklandığı hareket halindeki tırdan yola düşen düzensiz göçmen yaralandı.
Bulgaristan'a geçmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden 34 FA 6956 plakalı tırın sürücüsü Ş.E, sınır kapısına iki kilometre kala dorse kısmından bir şeyin yola düştüğünü fark ederek emniyet şeridinde durdu.
Sürücü, yol ortasında yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının Afganistan uyruklu S.Z. (17) olduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenin, park halindeyken tırın dorsesindeki yedek lastik bölmesine saklanarak sınırı geçmeye çalıştığı tespit edildi.
Kaynak: AA
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