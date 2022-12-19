Tır yoğunluğu yaşanan yolda 7 kamyon çöp toplandı

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar yüzünden zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Kapıdaki tır konvoyu yer yer Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyünü geçerek 9 kilometreyi buluyor. Yoğunluktan dolayı oluşan çevre kirliliği nedeniyle Ardahan Valiliği harekete geçti.

Vali Hüseyin Öner'in talimatıyla yapılan çalışma kapsamında 7 kamyon çöp toplandı.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, çalışmayı Valiliğin talimatıyla, İl Özel İdaresi, Karayolları, Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü ve Çıldır Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ortaklaşa yaptığını söyledi.

Çalışmanın özellikle 4 kilometrelik bölümde yoğunlaştığını kaydeden Azizoğlu, "Bu güzergahta yani tır konvoyunun oluştuğu güzergahta büyük kamyonlarla 7 kamyon çöp toplandı. Biz burada ayrıca 8 tuvalet kurduk. Bu tuvaletlerde tırcıların ihtiyacı için gerekli su akışı sağlanıyor. Çünkü burada öyle an oluyor 9 kilometreyi bulan tır konvoyu oluşuyor. Bu nedenle meydana gelen bu ihtiyaçları da Valiliğe bağlı birimlerle birlikte gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Azizoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla yoğunluğun sürmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.