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Tır ve kamyonlar Bolu'ya alınmıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlar Ankara il sınırından Bolu'ya alınmıyor.

Yurt Haberleri 12.03.2022, 00:30
Tır ve kamyonlar Bolu'ya alınmıyor

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mesai başında olan karayolları ekiplerini ziyaret ederek yol güzergahında incelemelerde bulundu.

Karayolları yetkililerinden yol ve ulaşım durumu hakkında bilgiler alan Ümit, daha sonra Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğinde polis, jandarma ve karayolları yetkilileri ile toplantı yaptı.

Ümit, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı ve tipi uyarısının Bolu'da tezahür ettiğini söyledi.

Kar yağışı tipinin Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkilerinde çok ciddi şekilde etkili olduğunu anlatan Ümit, "Bu sebeple trafikte aksamalar oluyor. Bolu'ya gelen kamyon ve tırları hem Ankara hem de İstanbul istikametine bırakmıyoruz. Ankara istikametinde Düzce'de tutulmakta İstanbul istikametinde ise Dörtdivan mevkisinde biz tutuyoruz tır ve kamyonları." şeklinde konuştu.

Ümit, alınan tüm tedbirlere rağmen bazı tır ve kamyon sürücülerinin uygulama noktalarından kaçtığını ifade ederek, "Her şeye rağmen aradan çıkan tırlar yolda kaymak suretiyle diğer araçların da yolunu kapatıyorlar. Şu anda diğer araçlara yani otomobil ve otobüslere müsaade ediliyor. Ancak onlar için de her an yol kapanabileceğinden mecbur olmadıkça hele hele kesinlikle kış lastiği olmadan yola lütfen çıkmayalım. Aksi halde yollarda birtakım sıkıntılarla karşılaşmamız her an mümkün." dedi.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ulaşım yönünden bazı sıkıntıların yaşandığına vurgu yapan Ümit, sürücülerin trafiğe bunu bilerek ve kötü hava şartları dikkate alınarak çıkmasını istedi.

Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle artık Bolu ili sınırları içine kamyon ve tır almama kararı aldıklarını da açıklayan Ümit, şunları söyledi:

"Şu anda, büyük araçlar Cankurtaran mevkisinden geldikleri istikamete tekrar geri döndürülüyor. Aksi halde yolda ve ulaşımda çok şişme olacak. Burada çok ciddi şekilde problemlere yol açabilir. İçeride kalan yani Bolu sınırları içinde kalan araçlarla ilgili olarak iaşe ve benzer ihtiyaçları karşılamak üzere arkadaşlarımız güzergahta çalışıyorlar. Ancak sürücülerin gelmeye devam etmemeleri gerekiyor. Hem Ankara hem Zonguldak istikametinden tırların buraya gelmemesi gerekiyor. Çünkü İstanbul tır ve kamyonları almıyor normal şartlarda. O yüzden İstanbul istikametine gönderilmiyor. Ama buna rağmen gelen tırlar var. Dolayısı ile çok yoğunluk oluştuğu için ister istemez biz gelenleri geri göndermek mecburiyetinde kaldık. Şu anda bizim ekiplerimiz cankurtaran mevkisinden Ankara-Bolu il sınırından geri göndermek mecburiyetinde kaldılar."

Ümit, tüm uyarı ve tedbirlere rağmen halen Bolu ve İstanbul istikametine gitmekte ısrar eden sürücüler için de ciddi tedbirler alınarak en ağır cezaların yazılacağını söyledi.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki ulaşımda zaman zaman yaşanan kapanmaların uzun süreli olmadığını da belirten Ümit, "Uzun süreli bir kapanma söz konuşu değil. Şu andaki tipinin meteorolojiden aldığımız bilgileri göre 2 saat sürmesini bekliyorduk. Fakat uzun sürdü. Kısa sürede sona ereceğini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
#Tır #Kamyon #Bolu #kar yağışı
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