Tekirdağ'daki yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yurt Haberleri 01.10.2022, 20:26
Aksakal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 4 arazöz, 3 itfaiye, 2 hizmet aracı, bir helikopter, bir ilk müdahale aracı ile 30 orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında ilk belirlemelere göre 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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