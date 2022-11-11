Tekirdağ açıklarında yük gemisi karaya oturdu
Tekirdağ açıklarında karaya oturan 190 metre uzunluğundaki "Pangeo" isimli dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Yurt Haberleri 11.11.2022, 23:13
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 römorkörümüz ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi."
Geminin yükü yarın sabah saatlerinde römorkör yardımıyla limana boşaltılacak. Ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiyi bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye çekecek.
Kaynak: AA
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