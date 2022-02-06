Tatilin son günü Erciyes doldu taştı
Okulların açılmasına bir gün kala Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erciyes'te yoğunluk yaşandı.
Yurt Haberleri 06.02.2022, 22:06 06.02.2022, 22:09
Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan master planı kapsamındaki yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezine dönüştürülen Erciyes, yarıyıl tatilinde yoğun talep gördü.
İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda hafta sonu olmasının da etkisiyle farklı zorluk derecelerine sahip pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Merkeze gelen binlerce kayaksever, 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabiliyor.
Öte yandan zirveye yakın kesimlerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 175 santimetre ölçüldü.
Kaynak: AA
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|24
|37
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|24
|37
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|23
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|10. Kayserispor
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|12. Sivasspor
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|13. Galatasaray
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|O
|P
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|48
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|45
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|41
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|22
|39
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|36
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|21
|34
|8. Adanaspor
|22
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|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
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|22
|26
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
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|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Athletic Bilbao
|22
|31
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|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
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|23
|30
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|29
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|26
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|25
|16. Granada
|22
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11