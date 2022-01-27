Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
Adana'da alınan bilgi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 36 sikkeyi satmaya çalışan zanlıyı yakaladı.
Yurt Haberleri 27.01.2022, 16:54
Adana'da, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke ve 4 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, şüpheli Y.S.K'yi operasyonla yakaladı. Zanlının üst aramasında, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü, sikke ve objeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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